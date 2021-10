La denuncia di Francesco Facchinetti | “Conor McGregor mi ha aggredito | è pericoloso”

(Di lunedì 18 ottobre 2021), popolare volto della tv italiana e figlio del cantante dei Pooh, è statofisicamente da, campione di arti marziali miste della divisione Ufc, in vacanza a Roma con moglie e figli. “mi ha tirato un pugno, mi ha spaccato il labbro”, è ladella popstar sui suoi profili social. “Mi hain hotel, di fronte a dieci testimoni e alle sue guardie del corpo. Abbiamo parlato per più di due ore, siamo stati insieme e mi hasenza motivo. Mi è andata bene, è una persona violenta e pericolosa, questo pugno poteva andare tranquillamente a chiunque. E poteva andare molto peggio, ho deciso dire...

Francesco Facchinetti scrive in un post su Instagram di aver subito un'aggressione dal campione di MMA Conor McGregor.