Juventus-Roma 1-0 | scaramucce tra Mourinho e il pubblico bianconero

Il vulcanico allenatore della Roma, José Mourinho, non particolarmente amato dalle parti di Torino anche e soprattutto a causa del suo passato sulla panchina dell'Inter, squadra con cui, nella stagione 2009/2010, riuscì nell'impresa di vincere Serie A, Coppa Italia e Champions League, aggiudicandosi così il famoso Triplete, è stato bersaglio di cori e insulti durante tutto la durata del match di ieri sera all'Allianz Stadium. LEGGI ANCHE: Icardi-Juventus, l'argentino di nuovo in Italia ma non a Torino: clamoroso risvolto di mercato Il tecnico portoghese, tuttavia, ha fatto notare il suo dissenso con alcuni gesti eloquenti, uno su tutti le tre dita alzate al cielo che, secondo molti tifosi è un chiaro rimando allo storico Triplete conseguito con gli acerrimi nemici. Ad ogni modo, non è ancora ben chiaro se il gesto è stato ...

