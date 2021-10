Inter-Sheriff Tiraspol, Skriniar: “Sappiamo cosa significa giocare per questo club, vogliamo passare il turno” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, alla vigilia del match contro lo Sheriff Tiraspol valevole per la fase a gironi di Champions League 2021/2022, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: “Tra Darmian e Dumfries non c’è grande differenza, cerchiamo tutti di dare il nostro contributo alla squadra. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio in attacco e in difesa, sicuramente non siamo contenti di subire tanti gol. Abbiamo dei grandi giocatori sui calci piazzati, sono contento di fare gol e spero di poterne realizzare altri in questa stagione”. LE DICHIARAZIONI DI INZAGHI “In Champions vogliano andare avanti e riscattare la delusione degli anni passati, Sappiamo tutti che cosa significa giocare nell’Inter. ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il difensore dell’, Milan, alla vigilia del match contro lovalevole per la fase a gironi di Champions League 2021/2022, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: “Tra Darmian e Dumfries non c’è grande differenza, cerchiamo tutti di dare il nostro contributo alla squadra. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio in attacco e in difesa, sicuramente non siamo contenti di subire tanti gol. Abbiamo dei grandi giocatori sui calci piazzati, sono contento di fare gol e spero di poterne realizzare altri in questa stagione”. LE DICHIARAZIONI DI INZAGHI “In Champions vogliano andare avanti e riscattare la delusione degli anni passati,tutti chenell’. ...

