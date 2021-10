È grave una donna accoltellata gamba durante una rissa davanti a un locale di Milano (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - È ricoverata in condizioni gravi con prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Niguarda la donna di 32 anni di Segrate (Milano) accoltellata alla coscia della gamba destra domenica all'alba in via Alessio di Toqueville, zona corso Como a Milano. Lo riferiscono fonti ospedaliere. La donna è rimasta gravemente ferita durante una rissa tra due gruppi fuori da un locale della movida. Leggi su agi (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - È ricoverata in condizioni gravi con prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Niguarda ladi 32 anni di Segrate (alla coscia delladestra domenica all'alba in via Alessio di Toqueville, zona corso Como a. Lo riferiscono fonti ospedaliere. Laè rimastamente feritaunatra due gruppi fuori da undella movida.

Advertising

VittorioSgarbi : Non si può liquidare, come stanno facendo certi giornali, una manifestazione di 10 mila liberi cittadini in un “rad… - LiaQuartapelle : Solo i fascisti assaltano le sedi sindacali, oggi come cento anni fa. È molto grave che il corteo no Greenpass ab… - cacuz79 : RT @Bninformatica: La cosa che reputo di una gravità inaudita è che la politica è completamente assente. È un grave segnale. Sono tutti chi… - sulsitodisimone : È grave una donna accoltellata gamba durante una rissa davanti a un locale di Milano - persemprecalcio : ???? Gli esami strumentali tranquillizzano #Zaniolo, il fastidio al ginocchio sinistro che aveva tenuto la #Roma con… -