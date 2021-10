De Zerbi | “Sono un allenatore col 10 sulle spalle Miei giocatori non sono soldati”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) "Il calcio non è tennis, ciundici persone che hanno bisogno di un altro per coordinarle". Parla il mister del club ucraino

Advertising

M4N1TA : edo zerbi che cammina con lo zaino di leo e leo che lo rincorre sono il cinema di cui avevo bisogno stamattina - jonsnows_ : Riassunto di ogni puntata di #Amici21: -Zerbi e Pettinelli che litigano; -Celentano e Peparini che litigano; -Cuc… - cazznesoio : @Iisandrica Ci hanno detto che si sono baciati ma non se lui è gesù o rudy zerbi - Alba85009118 : Tommaso è il figlio di Zerbi? Sono uguali .. #AMICI21 - koala_moonlight : mandiamo via zerbi e pettinelli e facciamo tornare ermal e fabrizio moro che sono dei veri maestri di canto #amici21 -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi Sono

Per Ancelotti 4 - 3 - 3 e tridente composto da Rodrygo, Benzema e Vinicius, Decon il 4 - 1 - ... I Redsa punteggio pieno, i colchonerospassati a Milano in extremis, con polemiche ...... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "De: 'un ...Champions League: il Milan rischia ancora contro l'Atletico Madrid, mentre l'iInter è favorita su Betaland contro lo Sheriff Tiraspol. Un punto per l’Inter, Milan ancora a secco. Le squadre di Inzaghi ...L'allenatore italiano dello Shakhtar Donetsk alla vigilia del match contro il Real Madrid: "Ancelotti è un punto di riferimento, devo essergli grato" ...