DAL PASS AL CONTROLLO DELL'INFORMAZIONE - BENVENUTI NELLA SOCIETÀ TECNOCRATICA (di Davide Cavaliere e Matteo Fais) (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alcuni suoi interventi sono apparsi anche su "L'Informale" e "Italia - Israele Today". È fondatore , con Matteo Fais, del giornale online "Il Detonatore ". NELLA SOCIETÀ TECNOCRATICA, L'INFORMAZIONE ... Leggi su ildetonatore (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alcuni suoi interventi sono apparsi anche su "L'Informale" e "Italia - Israele Today". È fondatore , con, del giornale online "Il Detonatore "., L'...

Advertising

fattoquotidiano : Quanto costa il Green pass obbligatorio per lavorare? Per provare a rispondere a questa domanda bisogna partire dai… - LaStampa : Offese a Segre dal palco dei No Green Pass, poi le scuse. La senatrice a vita: “La risposta ora è il silenzio” - Adnkronos : #NoGreenpass, dopo le offese dal palco di Bologna Capitani scrive a #LilianaSegre. Lei replica: 'La mia risposta è… - FocuSicilia : Torna uno degli eventi più importanti su #vino, #cibo, #turismo e #cultura. Dal 23 al 25 ottobre masterclass, cooki… - Dome689 : RT @Open_gol: La zona attualmente occupata dalla protesta indetta dal sindacato Clpt e nel frattempo passata ai No vax potrebbe essere “lib… -