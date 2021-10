Anna Tatangelo si confessa | Ho saputo tutto dai giornali

(Di lunedì 18 ottobre 2021)non si è sottratta alle domande che la presentatrice di Mediaset, Silvia Toffanin le ha rivolto sulla sua vita privata e sul suo rapporto con Gigi D'Alessio. La cantante di Sora ha abbozzato un sorriso ed ha risposto con calma e fermezza, commentando il terremoto avvenuto nella sua famiglia alla scoperta della gravidanza di Denise Esposito. Non sembrava serena, ma leggermente triste mentre rispondeva alle domande all'interno del programma 'Verissimo', domande che hanno trovato risposte franche e sincere che hanno sviscerato ciò ha provatoquando hache il suo ex, Gigi D'Alessio, sarebbe diventato di nuovo padre. La sua unica preoccupazione è stata quella di tutelare suo figlio dai meccanismi del gossip, di proteggerlo e rassicurarlo rispetto all'affetto che i suoi genitori provano per ...

Anna Tatangelo rompe il silenzio sulla gravidanza di Denise Esposito. La cantante, ora conduttrice di "Scene da un matrimonio" su Canale 5, spiega come lei e il figlio Andrea, 11 anni, hanno saputo ch... Anna Tatangelo ha parlato della malattia della madre Palmira: cos'è successo alla mamma della cantante di Sora? Tutta la verità.