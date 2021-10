Alessia Marcuzzi difende Francesco Facchinetti dopo l’aggressione di Conor McGregor | il durissimo tweet

(Di lunedì 18 ottobre 2021)ha preso le difese dila brutale aggressione subita dal cantante da parte di. La conduttrice su Twitter ha tuonato contro coloro che hanno commentato ironicamente la notizia, prendendola come una goliardata piuttosto che come una vera e propria violenza fisica. “Da quando tirare un pugno è diventato normale?” si chiede arrabbiata.è voluta intervenire sulla vicenda che ha coinvolto l’ex, brutalmente aggredito da ...

In queste ore però a parlare e commentare è stata, ex compagna di Francesco Facchinetti e madre della figlia Mia. La conduttrice dopo un giorno di silenzio ha pubblicato un Tweet ...Anchesi schiera dalla parte di Francesco Facchinetti dopo aggressione di Conor ...#noallaviolenza” Potrebbe interessarti: Alessia Marcuzzi tradisce Mediaset? Tra questi c’è anche Alessia Marcuzzi. A supportare Facchinetti, però, è arrivata anche Alessia Marcuzzi, sua ex compagna. S ...Un vulcano come lei non può mai stare ferma. Alessia Marcuzzi però questa volta è rimasta a mani vuote. Ecco cosa sta facendo al momento.