Al porto di Trieste emerge il vero problema di Salvini e Meloni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si pensava che il problema fosse politico: e stesse, cioè, nella difficoltà della destra sovranista nel prendere le distanze con una certa storia e una certa tradizione, che è in parte anche la sua storia e la sua tradizione, comunemente – e un po’ sbrigativamente – dette “fascismo”. E invece il problema è più che politico, e prepolitico insieme: è psicologico, è umorale, per non dire quella brutta parola che è “culturale”. E ha a che fare con la connivenza di Matteo Salvini e Giorgia Meloni non tanto col fascismo, ma con la cretineria. Altrimenti sarebbe difficile spiegare come, a fronte di una condanna chiara, per quanto ritardata, verso l’assalto squadrista di Forza Nuova alla sede della Cgil, i leader di Lega e Fratelli d’Italia continuino a proteggere i No Vax triestini, coccolando quella subcultura complottista e ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si pensava che ilfosse politico: e stesse, cioè, nella difficoltà della destra sovranista nel prendere le distanze con una certa storia e una certa tradizione, che è in parte anche la sua storia e la sua tradizione, comunemente – e un po’ sbrigativamente – dette “fascismo”. E invece ilè più che politico, e prepolitico insieme: è psicologico, è umorale, per non dire quella brutta parola che è “culturale”. E ha a che fare con la connivenza di Matteoe Giorgianon tanto col fascismo, ma con la cretineria. Altrimenti sarebbe difficile spiegare come, a fronte di una condanna chiara, per quanto ritardata, verso l’assalto squadrista di Forza Nuova alla sede della Cgil, i leader di Lega e Fratelli d’Italia continuino a proteggere i No Vax triestini, coccolando quella subcultura complottista e ...

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - heather_parisi : 'Ogni lavoratore del porto di Trieste farà la sua scelta libera. Se 800 portuali sono fuori vuol dire che dentro ce… - Tommasolabate : Tre giorni dal #GreenpassObbligatorio . Il porto di Trieste è bloccato? NO E quello di Genova? NEMMENO Le autostra… - manzini_fabio : @ChrisRaimondo1 Lavoratori? Ma se i portuali erano sì e no 200 Venerdì, ridotti a pochi individui ieri e oggi. Il v… - nico42231081 : RT @Luca__Pagani: E adesso le voglio vedere bene in faccia una per una le merde umane che si presenteranno a lavorare al porto di #Trieste… -