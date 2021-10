Wta Mosca 2021: il montepremi e il prize money (Di domenica 17 ottobre 2021) Il montepremi e il prize money del Wta 500 di Mosca 2021, evento di scena da lunedì 18 a domenica 24 ottobre. Aryna Sabalenka guida il seeding del prestigioso torneo russo, affiancata da Garbine Muguruza e Maria Sakkari, rispettivamente seconda e terza forza del seeding. Presenti anche campionesse slam come Halep e Kerber, ma anche giocatrici del calibro di Jabeur, Kontaveit e Pavlyuchenkova. Il prize money totale corrisponde a 487.563 euro, dei quali 5.733 saranno dedicati alle giocatrici out al primo turno. Di seguito la distribuzione integrale di premi e punti del ranking femminile. montepremi WTA 500 Mosca 2021 PRIMO TURNO – € 5.733 (1 punto) SECONDO TURNO – € 7.069 (55 punti) QUARTI DI FINALE – € 13.363 (100 ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Ile ildel Wta 500 di, evento di scena da lunedì 18 a domenica 24 ottobre. Aryna Sabalenka guida il seeding del prestigioso torneo russo, affiancata da Garbine Muguruza e Maria Sakkari, rispettivamente seconda e terza forza del seeding. Presenti anche campionesse slam come Halep e Kerber, ma anche giocatrici del calibro di Jabeur, Kontaveit e Pavlyuchenkova. Iltotale corrisponde a 487.563 euro, dei quali 5.733 saranno dedicati alle giocatrici out al primo turno. Di seguito la distribuzione integrale di premi e punti del ranking femminile.WTA 500PRIMO TURNO – € 5.733 (1 punto) SECONDO TURNO – € 7.069 (55 punti) QUARTI DI FINALE – € 13.363 (100 ...

