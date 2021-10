Walter Zagaria e Rosanna Banfi | chi sono i figli di Lino Banfi | “Mia figlia ha vinto il tumore”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tra i personaggi del mondo dello spettacolo più amati, un posto speciale nel cuore del pubblico è sicuramente occupato dal grande attore, il Nonno più famoso d’Italia che da anni fa sorridere ed emozionare i telespettatori con la sua bravura e il suo talento: chiChi segue da tempo le vicende relative al grande, sa bene che importanza abbia avuto nella sua vita, professionale e non, la presenza di Lucia, la sua splendida moglie spostata nel 1962 dopo dieci anni di fidanzamento.Dalla loro unione, come detto, e dal frutto del loro amore,nati. Un amore profondo che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Walter Zagaria

ControCopertina

Ma cosa conosciamo però della sua vita privata? Sapete che è sposato con una donna di nome Luciae che dal loro amore sono nati i figlie Rosanna? Chi sono questi ultimi e cosa fanno ......che da tanti anni ormai è legato ad una donna di nome Luciache tanto tempo fa ha scoperto di essere affetta da una malattia molto grave. Leggi Anche Lino Banfi: chi sono i figlie ...Un amore profondo che dura da tantissimo tempo, quello tra Lino Banfi e Lucia Zagaria, che come detto ha dato vita ai loro due meravigliosi figli, Walter Zagaria e Rosanna Banfi.Come abbiamo già avuto modo di anticipare dall’amore tra Lino Banfi e la moglie Lucia sono nati due figli Walter e Rosanna. Purtroppo del primogenito non abbiamo molte informazioni soprattutto per que ...