Un nuovo grande mosaico va ad abbellire il centro di Ronchi (Di domenica 17 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: A Turriaco si festeggiano i 100 anni di nonna Luisa Comar Accoltella alla gola un agente della Polizia ferroviaria, giovane arrestato a Trieste Dalla ... Leggi su friulioggi (Di domenica 17 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: A Turriaco si festeggiano i 100 anni di nonna Luisa Comar Accoltella alla gola un agente della Polizia ferroviaria, giovane arrestato a Trieste Dalla ...

Advertising

amendolaenzo : Le elezioni in #Marocco sono state un crocevia importante, per l'alta affluenza e per la grande partecipazione dei… - chetempochefa : Questa sera a #CTCF con @fabfazio non perdetevi il momento dedicato al nuovo libro di @lucianinalitti “Io mi fido d… - giulianopisapia : Le tante belle piazze di questa mattina dimostrano una grande solidarietà verso la @cgilnazionale. È arrivato il mo… - RetwittL : RT @SalaLettura: Una bella domenica per tutti,Amici,con tanto sole. Ancora per oggi twittiamo #CulturaGreca a #SalaLettura,in attesa del nu… - dig_juno : RT @pbersani: Domenica e lunedì i cittadini e la sinistra di Trieste hanno la grande occasione di tornare ad amministrare la città, sceglie… -