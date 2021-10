Todis Salerno, buona anche la seconda: vittoria a Sant’Antimo contro la Partenope (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutibuona anche la seconda. Dopo la vittoria larga ottenuta contro Catanzaro alla prima giornata del campionato di Serie B femminile, la Todis Salerno ’92 conferma il buon avvio di stagione e batte a domicilio la Partenope Sant’Antimo 34-59. Al PalaEdilgen le granatine di coach Russo sfoderano un’altra prestazione convincente, purtroppo macchiata dall’infortunio di Federica Orchi quasi al pronti-via. Nonostante l’uscita della talentuosa giocatrice viterbese, vittima di un colpo alla caviglia, Salerno ha tenuto sempre il naso avanti, reggendo ai tentativi di rientro locali. “Grande prova di squadra, un plauso alle ragazze per l’atteggiamento avuto durante la partita. Nonostante l’uscita di Orchi ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutila. Dopo lalarga ottenutaCatanzaro alla prima giornata del campionato di Serie B femminile, la’92 conferma il buon avvio di stagione e batte a domicilio la34-59. Al PalaEdilgen le granatine di coach Russo sfoderano un’altra prestazione convincente, purtroppo macchiata dall’infortunio di Federica Orchi quasi al pronti-via. Nonostante l’uscita della talentuosa giocatrice viterbese, vittima di un colpo alla caviglia,ha tenuto sempre il naso avanti, reggendo ai tentativi di rientro locali. “Grande prova di squadra, un plauso alle ragazze per l’atteggiamento avuto durante la partita. Nonostante l’uscita di Orchi ...

