Tennis | Jannik Sinner parteciperà alla NextGen di Milano se non si qualificherà alle ATP Finals di Torino E Stoccolma…

(Di domenica 17 ottobre 2021)sta inseguendo una difficile qualificazioneATP, il torneo di fine anno a cui partecipano i migliori ottoti della ATP Race, ovvero la classifica che prende in considerazione soltanto i risultati ottenuti nel corso della stagione. Il giocatore italiano occupa al momento il decimo posto con 2595 punti all’attivo dopo l’eliminazione subita agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, all’inseguimento del norvegese Casper Ruud (settimo, 3015 punti) e del polacco Hubert Hurkacz (nono, 2955). Attenzione però al britannico Cameron Norrie, che è all’inseguimento (2440) e stasera potrebbe superarlo in caso di vittoria a Indian Wells (battendo Nikoloz Basilashvili in finale volerebbe a quota 2840).dovrà rendersi ...

Il Masters 1000 delle sorprese continua. A Indian Wells Cameron Norrie sfiderà per il titolo Nikoloz Basilashvili: nessuno dei due era mai andato così avanti in un 1000. Il britannico ha sconfitto 6-2 ...