Speed skating, Francesca Lollobrigida ed Andrea Giovannini vincono le mass start a Inzell (Di domenica 17 ottobre 2021) Si scaldano i motori. Giornate di test e di gare sull'ovale di ghiaccio di Inzell (Germania), sede del circuito dell'Internationales Rennen dello Speed skating. Una tre-giorni (15-17 ottobre) che ha avuto per protagonisti gli azzurri e nel day-3 le soddisfazioni non sono mancate. Nelle mass start, infatti, sono arrivati due centri per il Bel Paese. Tra gli uomini Andrea Giovannini si è imposto in un arrivo allo sprint molto serrato con il crono di 8'14?28 a precedere lo svizzero Livio Wenger (8'14?46) e il lettone Haralds Silovs (8'14?63). Per il nativo di Baselga di Pinè buoni segnali di vitalità in vista dell'inizio della stagione agonistica ufficiale. Si comincerà in Polonia, all'Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, dal 12 al 14 novembre.

