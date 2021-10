"Sai come ti chiamo?". Clamoroso, Al Bano Carrisi entra in studio e demolisce Selvaggia: gli basta una frase (Di domenica 17 ottobre 2021) Al Bano Carrisi show. Altro che Ballando con le Stelle, sembra "cantando con le stelle". Carrisi one man show della serata: balla con Oxana (tra l'altro infortunata) ed è subito il padrone del palco e del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Appena vede Selvaggia Lucarelli dice: “Non ti sei mai smentita per questo ti chiamo Selvaggia”. Bum. Sembra una vera provocazione che lascia senza parole la giurata. Silenzio totale. Poi Carrisi balla con Oxana sulle note di Nel sole, uno dei suoi più grandi successi. Ma Guillermo Mariotto dà zero. "Tieniti lo zero!", replica il leone di Cellino. Il pubblico esplode. Allora Al Bano fa un numero da capogiro: si toglie gli occhiali e dice al giurato di usare i suoi perché magari non vede bene. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Alshow. Altro che Ballando con le Stelle, sembra "cantando con le stelle".one man show della serata: balla con Oxana (tra l'altro infortunata) ed è subito il padrone del palco e del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Appena vedeLucarelli dice: “Non ti sei mai smentita per questo ti”. Bum. Sembra una vera provocazione che lascia senza parole la giurata. Silenzio totale. Poiballa con Oxana sulle note di Nel sole, uno dei suoi più grandi successi. Ma Guillermo Mariotto dà zero. "Tieniti lo zero!", replica il leone di Cellino. Il pubblico esplode. Allora Alfa un numero da capogiro: si toglie gli occhiali e dice al giurato di usare i suoi perché magari non vede bene. ...

Advertising

robertosaviano : Che anniversario. Di quelli che non sai come gestire. 15 anni fa, il #13ottobre, iniziava la mia vita scortata. Ora… - abunomnes : @Natizevi Che poi diventato di moda in inglese nei vari training risorse umane delle grandi aziende dove quando sei… - DarkLightV07 : @AberWhaat @GiorgiaMeloni Ma come non dai più le tue spiegazioni da quattro soldi quando ti si fanno delle domande?… - NickyGyj : RT @Daniel48592397: Domenica... E nn sai mai come iniziarla... Accelerata, con calma, da caos.. Boh io scelgo da relax... Buongiorno, buo… - SteAlbamonte : @bobocraxi @MarisaNellaAma1 @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @robersperanza @matteorenzi @CarloCalenda Una cosa sono l… -