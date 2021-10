Sabrina Salerno, elettrizzante come ai vecchi tempi: un talento incredibile – VIDEO (Di domenica 17 ottobre 2021) La cantante e showgirl fa impazzire i telespettatori di Ballando con le Stelle. Sabrina Salerno, celebre showgirl, attrice e cantante italiana ha fatto innamorare e ballare generazioni di ragazze e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 17 ottobre 2021) La cantante e showgirl fa impazzire i telespettatori di Ballando con le Stelle., celebre showgirl, attrice e cantante italiana ha fatto innamorare e ballare generazioni di ragazze e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ladycapuleti : @darveyfeels_ Io già sotto un treno per Sabrina Salerno, te lo dico - Alberto23650467 : RT @dea_channel: ieri sera il mondo si è fermato per assistere all'esibizione di sua divinità assoluta Sabrina Salerno a #BallandoconleStel… - forzadestra : RT @Cinguetterai: Standing ovation per Sabrina Salerno, bravissima!???? Questa coppia ci farà sognare #BallandoConLeStelle @SabrinaSalerno… - forzadestra : RT @Cinguetterai: Qui si fa il tifo per Sabrina Salerno. Se non arriva in finale vado a spaccare una per una le palette #BallandoConLeStel… - Kalo9603 : Sabrina Salerno e Samuel Peron in una loro esibizione ad #Amici21 #BallandoConLeStelle -