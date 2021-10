Quali sono i canali prova per nuovo digitale terrestre prima del 20 ottobre | diversi da DVB-T2

Leggi su optimagazine

(Di domenica 17 ottobre 2021)per, per il primo passaggio previsto già questo martedì 20? Cidei chiarimenti da fornire ai nostri lettori per non indurli in confusione tra l’imminente passaggio alla codifica MPEG4 e lo switch off vero e proprio verso lo standard DVB-T2 che è ben altra cosa. Cosa accadrà fra soli 2 giorni Da martedì 202021 e poi fino a tutto il primo trimestre del 2022, tutti ipasseranno alla codifica MPEG4, in pratica quella associata all’alta definizione. L’operazione si rende necessaria, oltre che per un miglioramento del servizio di trasmissione, pure per liberare entro il prossimo 1 luglio 2022 la banda 700 MHz per le società ...