Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Premier: illusione Newcastle, il Tottenham vince 3-2: (ANSA) - ROMA, 17 OTT - Il Tottenham spegne… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier illusione

ANSA Nuova Europa

Il Tottenham spegne l'che il cambio di proprietà basti al Newcastle per raddrizzare subito una stagione deludente e si impone 3 - 2 in rimonta al St James' Park, che prima del fischio d'inizio ha accolto tra gli ...... sono stati diffusi in mondovisione dalle telecamere, ma l'che il Newcastle potesse conquistare il primo successo in campionato è durata appena quindici minuti. I GOL ? Al 17', infatti, c'è ...Il Tottenham spegne l'illusione che il cambio di proprietà basti al Newcastle per raddrizzare subito una stagione deludente e si impone 3-2 in rimonta al St James' Park, che prima del fischio d'inizio ...L'illusione è durata però poco, perché Rashford ha trovato il pari all'82', poco prima dell'uno-due micidiale di Vardy e Daka, che hanno mandato definitivamente al tappeto Ronaldo e compagni. Vittoria ...