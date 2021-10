Ora è anche ufficiale: la Salernitana esonera Castori (Di domenica 17 ottobre 2021) Confermata la nostra esclusiva: la Salernitana ha esonerato il tecnico Castori. Ecco il comunicato: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Fabrizio Castori. Ringraziandolo per la professionalità profusa e gli obiettivi raggiunti insieme la Società augura al tecnico le migliori fortune umane e professionali”. FOTO: Sito Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Confermata la nostra esclusiva: lahato il tecnico. Ecco il comunicato: “L’U.S.1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Fabrizio. Ringraziandolo per la professionalità profusa e gli obiettivi raggiunti insieme la Società augura al tecnico le migliori fortune umane e professionali”. FOTO: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

borghi_claudio : Dovete imparare a muovervi e combattere anche quando la cosa non vi tocca. Quanti sono i lavoratori dipendenti o st… - FBiasin : L’#Inter per ora ha un limite sul 3° in mezzo. Ce l’aveva anche un anno fa (nessuno era al livello di #Brozovic e… - trash_italiano : Cioè noi qui riusciamo a scoprire il nome, l’Instagram e anche il pin del bancomat di tutti quelli che vanno a C’è… - pezxxele : @fammiunpanino si ma perché dovrebbero sciogliersi ora? anche alcuni membri di altre band hanno fatto cose da solis… - MariaGalat1 : RT @borghi_claudio: Dovete imparare a muovervi e combattere anche quando la cosa non vi tocca. Quanti sono i lavoratori dipendenti o statal… -