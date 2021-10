Olimpiadi Pechino 2022: due arresti all’Acropoli nella vigilia dell’accensione della torcia (Di domenica 17 ottobre 2021) nella giornata di domani la torcia olimpica inizierà il proprio viaggio verso Pechino, ma durante le prove della cerimonia si sono fatti vedere già quest’oggi alcuni manifestanti, costringendo le forze dell’ordine ad intervenire arrestando due persone. all’Acropoli di Atene alcuni manifestanti hanno esposto un cartello con su scritto “Rivoluzione per Hong Kong libera”, oltre a numerose bandiere tibetane, altro territorio in controllo del governo cinese, intonando cori contro Pechino e contro le Olimpiadi. Tra gli arrestati anche Tsela Zoksang, di soli diciotto anni, che ha dichiarato: “La decisione del CIO di assegnare le Olimpiadi invernali alla Cina è una chiara approvazione delle violazioni estreme e brutali dei diritti umani del Partito comunista ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021)giornata di domani laolimpica inizierà il proprio viaggio verso, ma durante le provecerimonia si sono fatti vedere già quest’oggi alcuni manifestanti, costringendo le forze dell’ordine ad intervenire arrestando due persone.di Atene alcuni manifestanti hanno esposto un cartello con su scritto “Rivoluzione per Hong Kong libera”, oltre a numerose bandiere tibetane, altro territorio in controllo del governo cinese, intonando cori controe contro le. Tra gli arrestati anche Tsela Zoksang, di soli diciotto anni, che ha dichiarato: “La decisione del CIO di assegnare leinvernali alla Cina è una chiara approvazione delle violazioni estreme e brutali dei diritti umani del Partito comunista ...

