LIVE – Padova-Trento 1-0, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di domenica 17 ottobre 2021) La DIRETTA LIVE di Padova-Trento, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 17 ottobre, chi avrà la meglio? COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Padova (4-3-2-1): Donnarumma; Germano, Valentini, Gasbarro, Curcio; Hraiech, Settembrini, Della Latta; Chiricò, Ronaldo; Ceravolo. All. Pavanel Trento (4-3-1-2): Cazzaro; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Nunes, Caporali, Izzillo; Ruffo; Pasquato, ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Ladi, match valevole per la nona giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 17 ottobre, chi avrà la meglio? COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-3-2-1): Donnarumma; Germano, Valentini, Gasbarro, Curcio; Hraiech, Settembrini, Della Latta; Chiricò, Ronaldo; Ceravolo. All. Pavanel(4-3-1-2): Cazzaro; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Nunes, Caporali, Izzillo; Ruffo; Pasquato, ...

Advertising

p_possamai : RT @PCagnan: Top 100 La forza delle donne l'evento di @nordesteconomia in programma martedì 26 ottobre, in presenza al Kube di Padova e in… - PCagnan : Top 100 La forza delle donne l'evento di @nordesteconomia in programma martedì 26 ottobre, in presenza al Kube di P… - Mr_Dave_Haslam : #SylviaPlath event in Padova, Italy 27 October. Prenotazioni: info@librosteria.it | 049 097 6912 Vi aspettiamo!… - cucciolarum : RT @dessere88: PADOVA LIVE 16.10.2021 “La gente come noi NON MOLLA MAI” - pcfiumano : RT @nordesteconomia: La tappa veneta è in programma martedì 26 ottobre dalle ore 17.30, in diretta dal Kube di Padova. Sarà possibile parte… -