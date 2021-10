Le mani degli sceicchi sul pallone tra petrolio e soft power (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Top players, petroldollari e soft power è il tridente messo in campo dagli sceicchi nel corso del decennio per conquistare a suon di milioni il mondo del calcio e diventare popolari. Con un duplice obiettivo: far dimenticare le frequenti violazioni dei diritti umani ed ottenere un ritorno commerciale. L'ultimo capitolo del fenomeno ‘sportswashing' è andato in scena una settimana fa quando il fondo saudita Pif, appartenente al principe Mohammed Bin Salman, è sbarcato in Premier League acquistando il Newcastle United. Una svolta per oscurare le responsabilità sull'omicidio del giornalista Kashoggi ed entrare nell'elitè del calcio mondiale raggiungendo il Qatar, proprietario del Paris Saint Germain, e gli Emirati Arabi Uniti con il Manchester City , nelle leghe calcistiche più importanti. Le ambizioni ... Leggi su agi (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Top players, petroldollari eè il tridente messo in campo daglinel corso del decennio per conquistare a suon di milioni il mondo del calcio e diventare popolari. Con un duplice obiettivo: far dimenticare le frequenti violazioni dei diritti ued ottenere un ritorno commerciale. L'ultimo capitolo del fenomeno ‘sportswashing' è andato in scena una settimana fa quando il fondo saudita Pif, appartenente al principe Mohammed Bin Salman, è sbarcato in Premier League acquistando il Newcastle United. Una svolta per oscurare le responsabilità sull'omicidio del giornalista Kashoggi ed entrare nell'elitè del calcio mondiale raggiungendo il Qatar, proprietario del Paris Saint Germain, e gli Emirati Arabi Uniti con il Manchester City , nelle leghe calcistiche più importanti. Le ambizioni ...

