Il giudizio della storia e la necessità di sciogliere tutti i gruppi eversivi | anche a sinistra

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 ottobre 2021) Un secolo fa sia il fascismo in Italia che il comunismo in Russia svolsero una funzione politica e sociale indispensabile Nonostante la violenza che caratterizzò quel periodo, entrambe le dittature furono provvidenziali. Purtroppo ognuno continua a odiare gli altri. Ma salvarono milioni di esseri umani da morte per denutrizione. Ringraziamo il marxismo e le ideologie opposte e consegniamoli allaessendo cambiate le condizioni economiche e soprattutto sociali. Allora poter mangiare, curarsi e far studiare i propri figli era più essenzialelibertà, di cui ora non sapremmo fare a meno. Inoltre il benessere è diffuso dappertutto. Non mettiamoli in pericolo per soddisfare le nostre frustrazioni.Un decreto del governo per dare maggiore vigore alla Costituzione che vieta già la nascita di movimenti neofascistii partiti ...