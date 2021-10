Highlights e gol Barcellona-Valencia 3-1 | Liga 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ilcon glie i gol di3-1, match valido per la nona giornata della. Tris dei blaugrana, che si impongono in rimonta. Ospiti avanti dopo appena 5? con Gaya, ma ripresi da Ansu Fati al 13?. Quindi il rigore trasformato da Depay poco prima dell’intervallo e la rete di Coutinho a 5? dalla fine per chiudere i giochi. Gli uomini di Koeman salgono a quota 15 punti. In alto e di seguito le immagini salienti. GOL ANSU FATI GOL DEPAY GOL COUTINHO SportFace.

La sintesi della vittoria per 5 - 1 del Bayern Monaco sul campo del Bayer Leverkusen: doppiette per Lewandowski e Gnabry intervallate daldi Müller. Per le "Aspirine" segna Schick.All'Allianz Stadium, il match valido per l'8ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Juve e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All' 'Allianz Stadium', Juve e Roma si affrontano nel ...Guarda gli highlights del big match di Serie A Juventus-Roma, una sfida in cui non sono mancate occasioni e grandi polemiche ...La Juventus si è imposta per 1-0 contro la Roma nel match valido per l'ottavo turno del campionato di calcio di Serie A 2021-2022. I bianconeri grazie a un gol nel primo tempo di Moise Kean, su assist ...