Gf Vip 6 | Sophie Codegoni dà il palo a Gianmaria Antinolfi | “Non è il mio tipo | mi spiace averlo illuso”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Nel corso dell’ultima puntata del Gf Vipnon ha fatto mistero di provare interesse per l’ex tronista di Uomini e Donnee ha, in un certo senso, lasciato la fidanzata Greta Mastroianni durante la diretta. Nel pomeriggio di ieri però lasi è confidata con Raffaella Fico e Francesca Cipriani e ha ammesso chenon è il suodi uomo ideale: Mi diperché si è aperto, mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere sentirsi dire queste cose così, però mi di. Né esteticamente, né caratterialmente è il mioquindi si è detta dispiaciuta di aver ...

Nel corso della festa di ieri sera al Grande Fratello, l'atteggiamento di Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo ha fatto storcere il naso agli estimatori del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nel corso dell'ultima puntata del Gf Vip Gianmaria Antinolfi non ha fatto mistero di provare interesse per l'ex tronista di Uomini e Donne ... Nella casa del GF Vip 6, Soleil Sorge e Ainett Stephens si sfidano in un gioco: la seconda ha rischiato di farsi male ...