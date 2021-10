Advertising

sportli26181512 : Dai Musa a Felipe Anderson: dopo 15 mesi l’Inter torna a subire una rimonta: Dai Musa a Felipe Anderson: dopo 15 me… - Gazzetta_it : Dai Musa a Felipe Anderson: dopo 15 mesi l'#Inter torna a subire una rimonta, non più solo un’arma - lucyl21_ : @LightStairsBane ovvio ma dai sono fiduciosa che stavolta la smascherano per bene, se dovesse uscire davvero sta co… - burcu_iran : RT @Bettyvi5: Dai Musa ce la puoi fare #senikaybedemem - irEm_9910 : Dai MUSA siamo tutti con te..puoi farcela ad incastrare Caglaaaa #senikaybedemem -

Ultime Notizie dalla rete : Dai Musa

La Gazzetta dello Sport

Eratempi delle Muse,Juwara eBarrow, che l'Inter non perdeva una partita dopo essere andata in vantaggio. Da carnefici a vittime: i nerazzurri da rimonta escono dall'Olimpico subendo il ...... meno bene il Bologna che, in vantaggio conBarrow, pregusta di essere a 14 punti insieme agli ... Adesso noi ci concentriamo sui temi principali in arrivorisultati di Serie A, provando anche a ...Si avvicina l’8a giornata di Serie A dopo la sosta per le nazionali. Si parte sabato alle 15:00 con Spezia-Salernitana e si finisce con il posticipo Venezia-Fiorentina in programma lunedì alle 20.45.Proseguono gli impegni delle nazionali e intanto si avvicina l’8a giornata di Serie A. Si parte sabato alle 15:00 con Spezia-Salernitana e si finisce con il posticipo Venezia-Fiorentina in programma l ...