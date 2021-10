Cuori, quante puntate sono? (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ il periodo d’oro dei medical drama in Italia: così, dopo Doc-Nelle tue mani e Fino all’ultimo battito, Raiuno propone Cuori, nuova fiction in onda da domenica 17 ottobre 2021. A differenza delle altre due serie, però, Cuori è ambientata nel passato, negli anni Sessanta, un periodo di grande energia per il mondo della medicina, che punta a fare nuove incredibili scoperte. Ma da quante puntate è composto Cuori? In tutto, gli episodi della prima stagione della serie tv sono sedici, in onda due per serata, per otto prime serate, la domenica sera. Salvo cambiamenti di palinsesto, quindi, il finale della prima stagione andrà in onda il 5 dicembre. Cuori, la trama Torino, 1967. Cesare Corvara (Daniele Pecci) è il primario del reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale “Le ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ il periodo d’oro dei medical drama in Italia: così, dopo Doc-Nelle tue mani e Fino all’ultimo battito, Raiuno propone, nuova fiction in onda da domenica 17 ottobre 2021. A differenza delle altre due serie, però,è ambientata nel passato, negli anni Sessanta, un periodo di grande energia per il mondo della medicina, che punta a fare nuove incredibili scoperte. Ma daè composto? In tutto, gli episodi della prima stagione della serie tvsedici, in onda due per serata, per otto prime serate, la domenica sera. Salvo cambiamenti di palinsesto, quindi, il finale della prima stagione andrà in onda il 5 dicembre., la trama Torino, 1967. Cesare Corvara (Daniele Pecci) è il primario del reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale “Le ...

Neva Leoni: “In Cuori, sarò Serenella Rinaldi, un’infermiera seria ma purtroppo anche molto romantica!” (Video) Le dichiarazioni a TvBlog di Neva Leoni, tra le protagoniste di Cuori, la nuova serie di Rai 1 in onda a partire da questa sera.

