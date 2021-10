Ci sono in convocati di Juric per Napoli-Torino: due attaccanti assenti per i granata (Di domenica 17 ottobre 2021) Il tecnico del Torino, Ivan Juric ha selezionato 25 calciatori per la partita contro il Napoli (calcio d’inizio alle 18, stadio Diego Armando Maradona), ottava giornata del campionato di serie A TIM: PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima CENTROCAMPISTI: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Rincon attaccanti: Belotti, Brekalo, Sanabria, Warming, Zaza FOTO: Getty - Torino Verdi Della lista non fanno parte gli attaccanti Simone Verdi e Marko Pjaca. Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 ottobre 2021) Il tecnico del, Ivanha selezionato 25 calciatori per la partita contro il(calcio d’inizio alle 18, stadio Diego Armando Maradona), ottava giornata del campionato di serie A TIM: PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima CENTROCAMPISTI: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Rincon: Belotti, Brekalo, Sanabria, Warming, Zaza FOTO: Getty -Verdi Della lista non fanno parte gliSimone Verdi e Marko Pjaca.

