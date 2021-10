Calcio | Venezia Zanetti ' La salvezza dobbiamo costruirla in casa'

(Di domenica 17 ottobre 2021) "La Fiorentina è molto vicina a essere una grande squadra"- "Per questo match la città ha risposto in maniera magnifica. Ci saranno tanti spettatori: tocca alla squadra ripagare i nostri ...

Advertising

DiMarzio : La nuova rubrica settimanale a cura di Agata Isabella Centasso, calciatrice del VFC Venezia, soprannominata “la Bel… - Fantacalcio : Venezia-Fiorentina: la conferenza di Zanetti - sportface2016 : #SerieA | #VeneziaFiorentina, le dichiarazioni del tecnico del club lagunare Paolo #Zanetti - _marcomtz : Fin del Partido de la Serie A Genoa 2 Sassuolo Calcio 2 goles del italiano Mattia Destro , de @Johanvasquez23 y de… - Luna_di_Venezia : @DavideAntonelli @SkySport @TIM_Official @DAZN_IT Io tenuto sky base + sky calcio a 5€. E ho fatto tim vision. Mi t… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Venezia

Domani sera- Fiorentina ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Napoli - Torino 1 - 0 (LIVE) ... La Dea spreca poi undi rigore guadagnato da Zappacosta e assegnato dal Var. Ilicic però ...Contro i viola ilcercherà il primo successo stagionale al Penzo. "Per salvarci dobbiamo fare 35 - 37 punti. Per raggiungere l'obiettivo, dobbiamo centrare più di qualche vittoria. Voglio un ..."La salvezza la dobbiamo costruire in casa". Parla così il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti alla vigilia della partita con la Fiorentina. (ANSA) ...(ANSA) – VENEZIA, 17 OTT – “La salvezza la dobbiamo costruire in casa”. Parla così il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti alla vigilia della partita con la Fiorentina. L’allenatore ...