Bill Clinton dimesso dall'ospedale in giornata (Di domenica 17 ottobre 2021) (Adnkronos) - L'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton dovrebbe essere dimesso in giornata dall'ospedale in California dove era ricoverato da circa una settimana a causa di un'infezione. "Il Presidente Clinton ha continuato a fare eccellenti progressi nelle ultime 24 ore", ha riferito il portavoce. Ieri l'ex inquilino della Casa Bianca ha trascorso del tempo con la moglie Hillary e la figlia Chelsea e ha anche parlato con alcuni amici. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) (Adnkronos) - L'ex presidente degli Stati Unitidovrebbe essereinin California dove era ricoverato da circa una settimana a causa di un'infezione. "Il Presidenteha continuato a fare eccellenti progressi nelle ultime 24 ore", ha riferito il portavoce. Ieri l'ex inquilino della Casa Bianca ha trascorso del tempo con la moglie Hillary e la figlia Chelsea e ha anche parlato con alcuni amici.

