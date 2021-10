Ballottaggio | Mastella ai seggi | è lui il primo candidato a votare

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ il giorno deltra Luigi Diego Perifano e Clemente. Sono 50.328 (23844 uomini e 26484 donne) i cittadini beneventani chiamati alle urne nelle 72 sezioni aperte oggi, domenica 17 ottobre, dalle 7 alle 23, e domani, dalle 7 alle 15, per eleggere il nuovo sindaco di Benevento.è stato ildei due candidati a recarsi alle urne: alle 11,35 ilcittadino uscente è arrivato nell’Istituto “Federico Torre” di via Nicola Sala pernella sezione n. 43. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

