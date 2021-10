Allo Stadium succede di tutto: la Roma va ko, la Juventus ‘avvisa’ l’Inter (Di domenica 17 ottobre 2021) Ritmi alti, occasioni e polemiche arbitrali: Allo Stadium non manca nulla, ma al triplice fischio Juventus-Roma termina 1-0 A guardare il risultato, guai ad immaginarsi una gara noiosa e dalle poche occasioni. Anche perché Juventus-Roma non ha certo lesinato sulle emozioni e, soprattutto, sulle polemiche. Procediamo con ordine, però, e partiamo dall’avvio sprint che i giAllorossi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 ottobre 2021) Ritmi alti, occasioni e polemiche arbitrali:non manca nulla, ma al triplice fischiotermina 1-0 A guardare il risultato, guai ad immaginarsi una gara noiosa e dalle poche occasioni. Anche perchénon ha certo lesinato sulle emozioni e, soprat, sulle polemiche. Procediamo con ordine, però, e partiamo dall’avvio sprint che i girossi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

CB_Ignoranza : Oggi è il giorno di Juve-Roma, ovvero anche quello del ritorno dello Special One allo Stadium. E ricordiamo tutti m… - GiovaAlbanese : Il pullman della #Juventus allo Stadium #JuveRoma @Gazzetta_it - Azzurri : #NationsLeague ??? L'ingresso allo Juventus Stadium #ItaliaBelgio #ITABEL #Nazionale ???? #Azzurri #VivoAzzurro - DominiciPeppe81 : @sarago Quoto in pieno...per carità partita sfortunata e rubata ma contro sta banda de pippe non aver fatto risulta… - FabioDiSomma98 : La #Roma crea molto ma non concretizza, la solita #Juve allegriana segna e gestisce. Dispiace dirlo, ma è un copio… -