Volley femminile, Serie A1 2021/2022: prima vittoria per Scandicci, Bergamo ko 3-1 (Di sabato 16 ottobre 2021) La Savino del Bene Scandicci riscatta la sconfitta dell’esordio e batte Bergamo per 3-1 nell’anticipo della seconda giornata della Serie A1 2021/2022 di Volley femminile. I parziali di 25-15, 26-24, 20-25, 25-15 raccontano bene una superiorità piuttosto netta delle toscane, che hanno comunque dovuto soffrire con il carattere combattivo delle orobiche. A Bergamo non bastano i 19 punti di una Lanier a tratti straripante, mentre Scandicci si gode i 14 punti di Pietrini e di Antropova. PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 femminile 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA La cronaca – Il primo set è subito un monologo di ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) La Savino del Beneriscatta la sconfitta dell’esordio e batteper 3-1 nell’anticipo della seconda giornata dellaA1di. I parziali di 25-15, 26-24, 20-25, 25-15 raccontano bene una superiorità piuttosto netta delle toscane, che hanno comunque dovuto soffrire con il carattere combattivo delle orobiche. Anon bastano i 19 punti di una Lanier a tratti straripante, mentresi gode i 14 punti di Pietrini e di Antropova. PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA La cronaca – Il primo set è subito un monologo di ...

