Tragedia familiare nel Bresciano: padre uccide figlia 15enne mentre mostra un fucile (Di sabato 16 ottobre 2021) Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile che sarebbe partito inavvertitamente. È accaduto a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, 57 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Unha ucciso lacon un colpo diche sarebbe partito inavvertitamente. È accaduto a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, 57 ...

Advertising

zazoomblog : Tragedia familiare nel Bresciano: padre uccide figlia 15enne mentre mostra un fucile - #Tragedia #familiare… - internaeco : Tutti conoscono le avventure del tenero orsacchiotto #WinnieThePooh. Ma non tutti conoscono la tragedia familiare c… - zazoomblog : Isola dei Famosi tragedia familiare per un ex concorrente: lacrime in diretta TV - #Isola #Famosi #tragedia… - ValenziVincenzo : @LaVeritaWeb MANIFESTO APPELLO DEI VENTI, PER IL 15 OTTOBRE - ValenziVincenzo : @valy_s MANIFESTO APPELLO DEI VENTI, PER IL 15 OTTOBRE -