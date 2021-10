Spalletti: “I giornalisti sono spaventatori professionisti. Primo posto una gioia, non un peso” LIVE (Di sabato 16 ottobre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Torino. Adesso viene il bello per davvero? Le prossime partite potranno definire le ambizioni? Sì, è un po’ come dare seguito alla sconfitta di coppa, così ora si dice “vediamo se si darà seguito a questo periodo”. Voi siete spaventatori professionisti. Ora c’è il contratto di Insigne che non può andare avanti se non firma, vedo questa manfrina tutti i giorni sui giornali. Prima o poi ci si indovina a fare sempre così. Le partite sono molto ravvicinate e potrebbero sorgere delle difficoltà, ma abbiamo una rosa che ci permette di andare incontro a periodi difficili. Ciò che mi dà forza è il recupero di calciatori molto importanti come Demme, Mertens, Lobotka. Come sta Mertens? L’ho visto molto bene. Con le cinque ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 ottobre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Torino. Adesso viene il bello per davvero? Le prossime partite potranno definire le ambizioni? Sì, è un po’ come dare seguito alla sconfitta di coppa, così ora si dice “vediamo se si darà seguito a questo periodo”. Voi siete. Ora c’è il contratto di Insigne che non può andare avanti se non firma, vedo questa manfrina tutti i giorni sui giornali. Prima o poi ci si indovina a fare sempre così. Le partitemolto ravvicinate e potrebbero sorgere delle difficoltà, ma abbiamo una rosa che ci permette di andare incontro a periodi difficili. Ciò che mi dà forza è il recupero di calciatori molto importanti come Demme, Mertens, Lobotka. Come sta Mertens? L’ho visto molto bene. Con le cinque ...

