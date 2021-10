Sole 24 Ore: Serie A, club in movimento sugli highlights a Sky (Di sabato 16 ottobre 2021) I club di Serie A non mollano sulla questione degli highlights chiesti da Sky. Del tema non si è discusso nell’ultima assemblea, risalente al 7 ottobre, ma, secondo quanto riferisce il Sole 24 Ore, alcuni club sarebbero intenzionati a non far passare anche la prossima riunione senza parlarne. “Per alcuni club di Serie A sarebbe il momento di riaffrontare il tema degli highlights con la richiesta di Sky – sul tavolo della Lega Serie A a seguito di una lettera della media company, anticipata sul Sole 24 Ore del 6 ottobre – di fare un bando per highlights “pay” (per i free i diritti sono andati alla Rai). Perché questo accada si dovrebbe fare retromarcia sul diniego, deciso in Lega a maggioranza lo scorso ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 ottobre 2021) IdiA non mollano sulla questione deglichiesti da Sky. Del tema non si è discusso nell’ultima assemblea, risalente al 7 ottobre, ma, secondo quanto riferisce il24 Ore, alcunisarebbero intenzionati a non far passare anche la prossima riunione senza parlarne. “Per alcunidiA sarebbe il momento di riaffrontare il tema deglicon la richiesta di Sky – sul tavolo della LegaA a seguito di una lettera della media company, anticipata sul24 Ore del 6 ottobre – di fare un bando per“pay” (per i free i diritti sono andati alla Rai). Perché questo accada si dovrebbe fare retromarcia sul diniego, deciso in Lega a maggioranza lo scorso ...

