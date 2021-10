Advertising

Telespazio1 : Altra tegola per Castori - tvoggi : SALERNITANA, VESELI POSITIVO AL COVID “Il calciatore Frédéric Veseli di rientro dalla Nazionale è risultato positiv… - radioalfa : Salernitana, Veseli positivo al Covid salta la sfida con lo Spezia - salernocitta : L’U.S. Salernitana 1919 comunica che il calciatore Frédéric Veseli di rientro dalla Nazionale e’ positivo al tampon… - TuttoSalerno : Salernitana, lo stop di Veseli riapre la questione Nazionali -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Veseli

...Motta(4 - 3 - 1 - 2) : Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; Kastanos, Di Tacchio, Obi; Ribery; Gondo, Simy. A disp .: Fiorillo, Delli Carri, Jaroszynski, Zortea, Bodgan,,..."L'opposizione salvi la città di Salerno"rimaneggiata ma è scontro salvezza. Ancheè out: ha il covid LE PRIME PAGINE IN FOTOInizia oggi l’8a giornata di Serie A dopo la sosta per le nazionali. Si parte alle 15 con Spezia-Salernitana, seguono Lazio-Inter alle 18 e Milan-Verona alle 20.45; il turno terminerà lunedì col posti ...Inizia questo pomeriggio alle ore 15 un trittico già molto importante per le sorti della Salernitana. Ne è pienamente consapevole il tecnico Fabrizio Castori che ieri, in ...