Pres Pordenone | “Rastelli esonerato In arrivo Tedino”

(Di sabato 16 ottobre 2021) L’avventura di Massimosulla panchina delsi è conclusa. Il tecnico, che era subentrato alla seconda giornata a Massimo Paci, in 6 gare ha raccolto 5 sconfitte e un pareggio. Nonostante la conferma della società, prima della sosta,, dopo la debacle interna di oggi contro la Ternana, è stato. Aveva un contratto fino al 2023. Ad annunciare l’esonero, in conferenza stampa, ilidente del, Mauro Lovisa, che annuncia anche il sostituto, ovvero Bruno. Un grandissimo ritorno quindi sulla panchina del, con, che aveva guidato il club dal 2015 al 2017, portandolo in Serie B, prima di spiccare il volo verso Palermo, dove però non riuscì a confermarsi. L'articolo proviene ...