Massimo Cacciari non ce l’ha fatta: lutto per la morte del 21enne (Di sabato 16 ottobre 2021) La scomparsa di Massimo Cacciari ha colpito tutta la città: il giovane tetraplegico è risultato positivo ma era stato ricoverato negativo La sua scomparsa ha gettato un’intera comunità nel dispiacere. Massimo Cacciari a Faenza era ben conosciuto e ben voluto da tutti. Tetraplegico dalla nascita, questa sua condizione lo ha costretto al ricovero presso il reparto di terapia intensiva per l’insorgere di altri problemi. Era stato ricoverato ovviamente sottoponendosi al tampone che aveva dato esito negativo ed era anche perché era vaccinato. Nel corso della degenza in ospedale purtroppo il giovane non ce l’ha fatta. Solo dopo, nel corso di ulteriori accertamenti, si è scoperto che aveva contratto il virus, senza però alcun sintomo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su ck12 (Di sabato 16 ottobre 2021) La scomparsa diha colpito tutta la città: il giovane tetraplegico è risultato positivo ma era stato ricoverato negativo La sua scomparsa ha gettato un’intera comunità nel dispiacere.a Faenza era ben conosciuto e ben voluto da tutti. Tetraplegico dalla nascita, questa sua condizione lo ha costretto al ricovero presso il reparto di terapia intensiva per l’insorgere di altri problemi. Era stato ricoverato ovviamente sottoponendosi al tampone che aveva dato esito negativo ed era anche perché era vaccinato. Nel corso della degenza in ospedale purtroppo il giovane non ce. Solo dopo, nel corso di ulteriori accertamenti, si è scoperto che aveva contratto il virus, senza però alcun sintomo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ...

Advertising

NicolaPorro : ??L'intervento, che dovete leggere, di Massimo #Cacciari sulla balla del #fascismo ?? - fattoquotidiano : INTERVISTA A MASSIMO CACCIARI | “C’era davvero bisogno che il governo esasperasse così tanto la situazione?” [di Lo… - HuffPostItalia : Massimo Cacciari non demorde sul Green Pass: 'Una forzatura tremenda del governo' - FlatMarco : RT @fattoquotidiano: INTERVISTA A MASSIMO CACCIARI | “C’era davvero bisogno che il governo esasperasse così tanto la situazione?” [di Loren… - BusettoAndrea : Il pensiero di Massimo Cacciari. Il punto di non ritorno sul cambiamento in atto – Mercurius -