' ' Mai più fascismi' ' | in migliaia a Roma dopo l' assalto alla Cgil

(Di sabato 16 ottobre 2021) Va in scena la manifestazione indetta dai sindacatile violenze avvenute durante le proteste dei No Green pass della scorsa settimana: attesi in 10mila al corteo e in 50mila a piazza San ...

Advertising

GiuseppeConteIT : La violenza e le intimidazioni non saranno mai strumenti della Politica. Esprimo la solidarietà di tutto il… - RobertoBurioni : il successo Italiano è doppio, visto che la percentuale di persone da vaccinare è in Italia la più bassa, avendo no… - FrancescoLollo1 : Criminali comunisti vandalizzano la sede del comitato #Michetti: stella a cinque punte Br e minacce di morte. È sem… - MariaLa36193924 : RT @GiorgiaMeloni: Il 16 ottobre del 1943, 1022 tra uomini, donne e bambini vennero deportati dal ghetto ebraico di Roma dalla furia nazifa… - starkleila : belrino mostra segni di umanità e tristezza, che fino a quel momento erano stati pochi, nell abbraccio con P prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai più

Punto Informatico

Per me Ibrahimovic è ilforte di sempre , studio i suoi colpi e cerco di imitarlo. Per arrivare ... 'Le voci di mercato? Non leggoi giornali, guardo le figure. Non avevo letto neanche le parole ...... incastonato nella cinta muraria, considerata uno degli esempiinsigni e meglio conservati di ...che si serve di sperimentazione solo per approfondire la trattazione della materia prima senza...