Lazio-Inter, tifoso insulta Dumfries: ecco cosa è successo (Di sabato 16 ottobre 2021) Un tifoso della Lazio viene ripreso mentre insulta Dumfries: ecco cosa è accaduto Alta tensione all’Olimpico di Roma nella gara delle 18:00 tra Lazio e Inter. L’episodio del secondo gol… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 16 ottobre 2021) Undellaviene ripreso mentreè accaduto Alta tensione all’Olimpico di Roma nella gara delle 18:00 tra. L’episodio del secondo gol… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

MarcelloChirico : #LazioInter Di Marco si scontra con Patric e va a terra. L'Inter prova cmq a segnare, e nn ci riesce. La Lazio r… - FBiasin : Un'ora di ottima #Inter, tra le migliori della stagione. - Poi un errore (#Bastoni). - I cambi (sicuramente sbagli… - 23_Frog : Pre Lazio-Inter ????? #ForzaInter #Inter #LazioInter #Training - LALAZIOMIA : #Inter #Lazio #Notizie Lazio-Inter, Inzaghi ammette: “Abbiamo perso la testa” - albo_interista : RT @InterCM16: Arriva la prima sconfitta in campionato per l’Inter in modo immeritato. Leiva fa un fallo volontario da cartellino giallo in… -