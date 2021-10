Lazio - Inter 3 - 1 | rimonta e vittoria biancoceleste

(Di sabato 16 ottobre 2021) Sarri batte il grande ex Inzaghi con gol di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic - Savic. Nel finale rissa in ...

MarcelloChirico : #LazioInter Di Marco si scontra con Patric e va a terra. L'Inter prova cmq a segnare, e nn ci riesce. La Lazio r… - FBiasin : Un'ora di ottima #Inter, tra le migliori della stagione. - Poi un errore (#Bastoni). - I cambi (sicuramente sbagli… - 23_Frog : Pre Lazio-Inter ????? #ForzaInter #Inter #LazioInter #Training - zazoomblog : Risultati e classifica Serie A live: la Lazio ribalta l’Inter ora Milan-Verona - #Risultati #classifica #Serie… - nashtag_ : RT @Latium_Uchiha: #LazioInter da fonti interne alla società sembra che la Lazio voglia chiedere alla FIGC l’apertura di un fascicolo su La… -

Così l'allenatore dell', Simone Inzaghi commenta la bagarre in campo dopo il gol del vantaggio della. "L'arbitro può anche fermare il gioco - ha aggiunto - ma non mi soffermerei su questo ...Commenta per primo Il centrocampista dellaSergej Milinkovic - Savic ha parlato a Dazn al termine della partita vinta contro l': 'Abbiamo lottato e corso tutti insieme, ci siamo aiutati. Spero che Sarri abbia visto quello che ...Le polemiche sull'episodio che ha visto protagonista Luiz Felipe e Joaquin Correa continua a far discutere. Ne parla Patric, coinvolto indirettamente nella tumultosa vicenda di Lazio-Inter ...Episodio che rischia di diventare grave durante la gara tra Lazio e Inter: tifoso insulta Dumfries con delle smorfie ...