Lavori Enel, la strada di Piazza della Libertà chiusa per 5 giorni

Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – "Divieto di transito pedonale nella carreggiata pedonale sottostante Piazza della Libertà dalle ore 8 del 18 ottobre alla sera del 22 ottobre". È quanto stabilito dall'Ordinanza comunale 677. Si legge: "La società Enel deve completare i Lavori di energizzai zone di Piazza della Libertà e del parcheggio sottostante". Come annunciato in occasione della inaugurazione della Piazza, il parcheggio da 700 posti auto pubblici a pagamento dovrà essere pronto per l'edizione 2021-2022 delle Lucci d'Artista. Di pari passo con il completamento delle opere relative alla energizzai zone, dovranno terminare anche quelle stradali di immissione e uscita.

