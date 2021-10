Il Real Madrid fa sul serio: pronte offerte per Pogba e Salah (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Real Madrid sta già pensando al prossimo mercato. Secondo il quotidiano “Abc”, infatti, Florentino Perez starebbe pensando seriamente a Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United. Per il campione francese, assistito da Mino Raiola, sarebbe pronto un contratto da 14 milioni a stagione. I blancos stanno monitorando anche la situazione Mohamed Salah, che ancora non ha rinnovato con il Liverpool. Per l’egiziano il Real metterebbe sul piatto Hazard più soldi per convincere i Reds. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Ilsta già pensando al prossimo mercato. Secondo il quotidiano “Abc”, infatti, Florentino Perez starebbe pensando seriamente a Paul, in scadenza di contratto con il Manchester United. Per il campione francese, assistito da Mino Raiola, sarebbe pronto un contratto da 14 milioni a stagione. I blancos stanno monitorando anche la situazione Mohamed, che ancora non ha rinnovato con il Liverpool. Per l’egiziano ilmetterebbe sul piatto Hazard più soldi per convincere i Reds. SportFace.

