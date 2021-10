I No Green pass Cunial e Barillari davanti al consolato svedese: «Chiediamo asilo politico, l’Italia non è un Paese democratico» (Di sabato 16 ottobre 2021) «Ci hanno obbligato ad uscire, ora sono al consolato svedese a chiedere asilo politico». Ha scritto così su Twitter il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari che venerdì scorso si è barricato insieme alla deputata No vax, Sara Cunial, dentro il suo ufficio per protestare contro l’obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro. «Ci hanno obbligato ad uscire perché, guarda, caso, hanno scovato un dipendente regionale, vaccinato con Green pass, positivo al Covid» ha continuato sul social, «e dovevano procedere ad una sanificazione straordinaria urgente». La foto postata ritrae il consigliere davanti il consolato svedese: Barillari continua la sua ... Leggi su open.online (Di sabato 16 ottobre 2021) «Ci hanno obbligato ad uscire, ora sono ala chiedere». Ha scritto così su Twitter il consigliere regionale del Lazio Davideche venerdì scorso si è barricato insieme alla deputata No vax, Sara, dentro il suo ufficio per protestare contro l’obbligo dinei luoghi di lavoro. «Ci hanno obbligato ad uscire perché, guarda, caso, hanno scovato un dipendente regionale, vaccinato con, positivo al Covid» ha continuato sul social, «e dovevano procedere ad una sanificazione straordinaria urgente». La foto postata ritrae il consigliereilcontinua la sua ...

Advertising

borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - Alessan89992735 : RT @CalabrLuigi: Firenze contro il green pass - BomprezziMarco : RT @DavidPuente: Faceva già ridere prima, ora di più -