Gratta e Vinci, vinta una cifra titanica da inizio 2021 (Di sabato 16 ottobre 2021) Sai a quanto ammonta la somma totale vinta grazie ai Gratta e Vinci? Mantieniti forte: la cifra ti sconvolgerà Uno tsunami di euro in Italia. E’ sintetizzabile così lo scenario che rappresenta il tesoro vinto col Gratta e Vinci dall’inizio del nuovo anno a oggi, per una metafora che rede bene l’idea di quanto questo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 16 ottobre 2021) Sai a quanto ammonta la somma totalegrazie ai? Mantieniti forte: lati sconvolgerà Uno tsunami di euro in Italia. E’ sintetizzabile così lo scenario che rappresenta il tesoro vinto coldall’del nuovo anno a oggi, per una metafora che rede bene l’idea di quanto questo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

blusewillis1 : RT @StraniFatti: Se i gratta e vinci da 1 € costassero 99 centesimi, le persone avrebbero anche la monetina per poter grattare. - boia_er : RT @Nicolametrano: Stamane o vinto 10.000 € al gratta e vinci e ora o già trovato 5 fidanzate - CirianiCarlo : RT @StraniFatti: Se i gratta e vinci da 1 € costassero 99 centesimi, le persone avrebbero anche la monetina per poter grattare. - DomenicStardust : RT @StraniFatti: Se i gratta e vinci da 1 € costassero 99 centesimi, le persone avrebbero anche la monetina per poter grattare. - NiKRO76 : RT @Nicolametrano: Stamane o vinto 10.000 € al gratta e vinci e ora o già trovato 5 fidanzate -