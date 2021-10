Grande Fratello Vip: Jessica Selassié riceve un aereo da uno spasimante, di chi si tratta? (Di sabato 16 ottobre 2021) Oggi pomeriggio al Grande Fratello Vip 6 è arrivata una sorpresa per una delle principesse Selassié. Stiamo parlando di Jessica. In particolare è arrivato un aereo con un messaggio. Ricordiamo che questi episodi accadono da anni nella Casa. IL MESSAGGIO PER Jessica Selassié – Nel messaggio c’era scritto: “Jess sei stupenda. Scrivimi Dr. G”. Il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Oggi pomeriggio alVip 6 è arrivata una sorpresa per una delle principesse. Stiamo parlando di. In particolare è arrivato uncon un messaggio. Ricordiamo che questi episodi accadono da anni nella Casa. IL MESSAGGIO PER– Nel messaggio c’era scritto: “Jess sei stupenda. Scrivimi Dr. G”. Il L'articolo

Advertising

GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - fattoquotidiano : Occhio alle denunce sulla sicurezza [di Francesco Casula] - _jerusha_p : “Per dire dei miei dolori devo dire che fu quando mio fratello partì per fare il soldato. [...] Ma il dolore più gr… - Inserandipity : Stasera ( e tutti i sabati) mi rilaxerò col buon gusto di Ballando. Come tutti gli anni. Il grande fratello l'ho vi… -