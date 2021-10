Golf | fuga di Keith Mitchell a metà CJ Cup 2021 Ancer | albatros spettacolo Dustin Johnson indietro

(Di sabato 16 ottobre 2021) Si è concluso il secondo giro della CJ Cup in corso di svolgimento a Las Vegas. E c’è già un uomo che sta cercando di mettere in chiaro il proprio status di leader: è. Il ventinovenne di Chattanooga (Tennessee), già vincitore due anni e mezzo fa dell’Honda Classic e al massimo numero 55 del mondo nel maggio 2019, conduce con lo score di -18. Aveva già realizzato un -10 nella prima giornata, nella seconda si è “limitato” a -8 con un eagle, sette birdie e un bogey (alla buca 11). C’è chi fa meglio di lui nel gruppo dei secondi: si parla in particolare del sudcoreano Seonghyeon Kim e dell’australiano Adam Scott, entrambi protagonisti con un -9 ed in grado di raggiungere a -13 la coppia USA formata da Jordan Spieth e Harry Higgs. Sesta posizione per Rickie Fowler, che dopo parecchio tempo offre dei reali segnali di vita ...

Si è concluso il secondo giro della CJ Cup in corso di svolgimento a Las Vegas. E c'è già un uomo che sta cercando di mettere in chiaro il proprio status di leader: è Keith Mitchell. Il ventinovenne d ...