Giornate Fai d’autunno oggi e domani anche in 25 luoghi della Puglia ELENCO Seicento in tutta Italia

(Di sabato 16 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Fondo ambienteno: I Giovani del FAI, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture, propongono per sabato 16 e domenica 17 ottobre la decima edizione dellecon visite in 600solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’tra cui 42del MinisteroDifesa, dello Stato MaggioreDifesa e delle Forze Armate, aperti in occasione del centenario del Milite Ignoto. Torna la grande festa delleFAI, la più importante manifestazione di piazza dedicata al nostro patrimonio artistico e culturale. Con energia, coraggio, voglia di fare, di migliorare e migliorarsi, di condividere e soprattutto con una ...

NoiNotizie : Giornate Fai d'autunno oggi e domani anche in 25 luoghi della #Puglia ELENCO - giuliaforpeace : RT @Fondoambiente: Questo weekend tra le numerose aperture delle #GiornateFAI d’Autunno ci sono anche i luoghi delle #ForzeArmate????. Nella… - giuliaforpeace : RT @Fondoambiente: Le #GiornateFAI d'Autunno sono alle porte. Tra le numerose aperture ci sono anche i luoghi delle #ForzeArmate????. Nella… - giuliaforpeace : RT @Fondoambiente: L’ #EmiliaRomagna detiene un felice e verde primato! Si tratta della regione con più piste ciclabili d’Italia. Questo we… - giuliaforpeace : RT @RaiperilSociale: Questa settimana la #RAI promuove la campagna di Sensibilizzazione 'Giornate FAI d'Autunno' a sostegno della missione… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornate Fai

Il 16 e 17 ottobre appuntamento tra le ricchezze del territorio di Magione (UNWEB) " Magione, - Tornano anche nella Delegazione del Lago Trasimeno ledi Autunno. Un fine settimana autunnale il 16 ed il 17 ottobre, che permetterà di immergersi nello splendore del territorio lacustre. L'obiettivo, come sempre, è quello di supportare la ...E ancora sabato 16 ottobre, in occasione delledel, sarà possibile - su prenotazione - giungere, mediante un percorso guidato, nella Chiesa di Sant'Agnese a Gemona (luogo di culto, che ...di Nicoletta Barberini Mengoli Le Giornate Fai d’Autunno, per la decima edizione in programma oggi e domani vedranno, come di consueto, l’apertura di luoghi straordinari normalmente non accessibili al ...Tornano anche quest'anno le Giornate d'autunno del Fondo Ambiente Italiano, che da anni si batte per la riscoperta, la salvaguardia e la tutela di centinaia di luoghi storici in tutta la nazione. La d ...